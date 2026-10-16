Гренландія готує тимчасову заборону на глибоководний видобуток корисних копалин

Парламент Гренландії одноголосно ухвалив резолюцію, якою доручив уряду підготувати законопроєкт про тимчасову заборону глибоководного видобутку корисних копалин.

Про це повідомляє данська агенція Ritzau, передає "Європейська правда"

Запропонована заборона діятиме до 31 грудня 2029 року з можливістю продовження на два роки.

Уряд Гренландії підтримав аргументи, що лежать в основі цієї резолюції. Він заявив, що подасть законопроєкт про тимчасову заборону під час весняної сесії парламенту 2027 року.

Отже, заборона має бути ухвалена як закон, перш ніж набуде чинності.

WWF Гренландія, місцеве відділення Всесвітнього фонду природи, назвало це рішення "важливим кроком у правильному напрямку".

"Завдяки цьому рішенню Гренландія має можливість надіслати потужний сигнал про те, що захист океану, природи та засобів до існування гренландців має сприйматися серйозно в умовах, коли ми стикаємося з новими формами експлуатації морських ресурсів", – заявила організація.

WWF Гренландія зазначає, що глибоководна видобувна діяльність може завдати шкоди морським екосистемам та біорізноманіттю.

Рибальство є основною рушійною силою економіки Гренландії, тоді як полювання залишається важливим для місцевих громад.

Голосування відбулося на наступний день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що в Гренландії розпочинається розвідка нафти, газу та корисних копалин. Уряд Гренландії згодом спростував цю заяву. Трамп не згадував про глибоководний видобуток.

У 2021 році Гренландія призупинила видачу нових дозволів на розвідку нафти та газу. За даними AFP, промислове буріння нафти та видобуток газу там ніколи не проводилися.

Заява Трампа пролунала через понад чотири тижні після того, як США, Гренландія та Данія підписали нову угоду про безпеку з метою посилення американської військової та безпекової присутності на острові.