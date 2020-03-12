Перша людина померла від коронавірусу в Польщі

57-річна жінка стала першою жертвою нового коронавірусу у сусідній Польщі.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TVN 24, про це повідомив на пресконференції в четвер заступник міського голови Познані.

За його словами, пацієнтка була першою людиною, в якої виявили вірус у Великопольському воєводстві, центром якого є Познань. Жінка перебувала в інфекційному відділенні багатопрофільної міської лікарні.

Її стан був важким від початку: пацієнтка мала симптоми дуже важкої клінічної пневмонії та була підключена до апарату штучної вентиляції легень і впала у фармакологічну кому.

Відомо, що жінка останнім часом не була за кордоном. За попередніми висновками, кілька днів тому вона мала контакт з людиною, яка повернулася з Італії.

На сьогодні у Польщі підтверджено 47 випадків коронавірусу по всій країні.

Нагадаємо, поляки одними з перших ввели додатковий санітарний контроль на наземних кордонах. Польські прикордонники вимірюють температуру і збирають деталізовану інформацію про мандрівників, які мусять заповнити спеціальний формуляр англійською чи польською мовою.

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