Первый человек умер от коронавируса в Польше

57-летняя женщина стала первой жертвой нового коронавируса в Польше.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24, об этом сообщил на пресс-конференции в четверг заместитель мэра Познани.

По его словам, пациентка была первым человеком, у которого обнаружили вирус в Великопольском воеводстве, центром которого является Познань. Женщина находилась в инфекционном отделении многопрофильной городской больницы.

Ее состояние было тяжелым изначально: пациентка имела симптомы очень тяжелой клинической пневмонии, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких и введена в состояние фармакологической комы.

Известно, что женщина в последнее время не была за границей. По предварительным выводам, она контактировала с человеком, вернувшимся из Италии.

На сегодня в Польше подтверждено 47 случаев коронавируса по всей стране.

Напомним, поляки одними из первых ввели дополнительный санитарный контроль на наземных границах. Польские пограничники измеряют температуру и собирают детальную информацию о путешественниках, которые должны заполнить специальный формуляр на английском или польском языке.

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