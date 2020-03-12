Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

В Італії від коронавірусу померла громадянка України

Зеленський підписав закон, що виконує вимоги "Венеціанки" для угорської меншини

В Іспанії понад 4000 інфікованих коронавірусом, оголошено надзвичайний стан

120 українців застрягли на кордоні з Італією: в Зеленського обіцяють їх повернути






Кандидат у прем'єри Румунії відмовився очолити уряд

Четвер, 12 березня 2020, 16:38

Кандидат в прем'єр-міністри Румунії Флорін Кицу 12 березня відмовився очолювати уряд, про що стало відомо за кілька хвилин до запланованого парламентського голосування щодо висловлення довіри його кабінету.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунією керує тимчасовий центристський уряд прем'єр-міністра Людовика Орбана, який має обмежені повноваження після того, як йому висловили недовіру в лютому.

Читайте також
Реванш корупціонерів: які ризики несуть дострокові вибори у Румунії

Ліберали намагалися домогтися дострокових парламентських виборів.

"Президент Румунії Клаус Йоганніс взяв до відома це рішення і збирається сьогодні ввечері зробити заяву для преси", - заявили в пресслужбі президента.

Кандидатуру в.о. міністра фінансів Флоріна Кицу раніше висунув Йоганніс, доручивши йому сформувати перехідний уряд до парламентських виборів в листопаді.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія
powered by lun.ua