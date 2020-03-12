Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Италии от коронавируса умерла гражданка Украины

Зеленский подписал закон, выполняющий требования "Венецианки" для венгерского меньшинства

В Испании более 4000 инфицированных коронавирусом, объявлено чрезвычайное положение

120 украинцев застряли на границе с Италией: у Зеленского обещают их вернуть






Кандидат в премьеры Румынии отказался возглавить правительство

Четверг, 12 марта 2020, 16:38

Кандидат в премьер-министры Румынии Флорин Кицу 12 марта отказался возглавлять правительство, о чем стало известно за несколько минут до запланированного парламентского голосования о выражении доверия его кабинету.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынией руководит временное центристское правительство премьер-министра Людовика Орбана, имеющего ограниченные полномочия после того, как ему выразили недоверие в феврале.

Читайте также
Реванш коррупционеров: какие риски несут досрочные выборы в Румынии

Либералы пытались добиться досрочных парламентских выборов.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис принял к сведению это решение и собирается сегодня вечером сделать заявление для прессы", - заявили в пресс-службе президента.

Кандидатуру и.о. министра финансов Флорина Кицу ранее выдвинул Йоханнис, поручив ему сформировать переходное правительство до парламентских выборов в ноябре.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния
powered by lun.ua