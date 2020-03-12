Кандидат в премьеры Румынии отказался возглавить правительство

Кандидат в премьер-министры Румынии Флорин Кицу 12 марта отказался возглавлять правительство, о чем стало известно за несколько минут до запланированного парламентского голосования о выражении доверия его кабинету.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынией руководит временное центристское правительство премьер-министра Людовика Орбана, имеющего ограниченные полномочия после того, как ему выразили недоверие в феврале.

Либералы пытались добиться досрочных парламентских выборов.

"Президент Румынии Клаус Йоханнис принял к сведению это решение и собирается сегодня вечером сделать заявление для прессы", - заявили в пресс-службе президента.

Кандидатуру и.о. министра финансов Флорина Кицу ранее выдвинул Йоханнис, поручив ему сформировать переходное правительство до парламентских выборов в ноябре.