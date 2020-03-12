У Британії вперше зафіксували понад 100 випадків коронавірусу за добу

У Великій Британії за останню добу зафіксували 134 нових випадки захворювання на коронавірус. Вперше щоденне збільшення перевищило більше сотні випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

В даний час у Британії підтверджено 590 випадків захворювання, з них 491 в Англії, 60 в Шотландії, 20 в Північній Ірландії і 19 в Уельсі.

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За останню добу померли двоє пацієнтів з коронавірусом: 89-річний чоловік в Лондоні і жінка у віці 60 років в Ромфорді. Загальна кількість померлих збільшилася до 10.

Очікується, що британський уряд протягом декількох годин оголосить про посилення заходів боротьби із поширенням коронавірусу.

На даний момент у Британії було перевірено на наявність вірусу 29 764 особи.

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