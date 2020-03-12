В Британии впервые зафиксировали более 100 случаев коронавируса за сутки
Четверг, 12 марта 2020, 17:07
В Великобритании за последние сутки зафиксировали 134 новых случая заболевания коронавирусом. Впервые ежедневное увеличение превысило более сотни случаев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
В настоящее время в Великобритании подтверждено 590 случаев заболевания, из ни 491 в Англии, 60 в Шотландии, 20 в Северной Ирландии и 19 в Уэльсе.
За последние сутки умерли два пациента с коронавирусом: 89-летний мужчина в Лондоне и женщина в возрасте 60 лет в Ромфорде. Общее число умерших увеличилось до 10.
Ожидается, что британское правительство объявит в течение нескольких часов объявит об усилении своей реакцию на коронавирус.
На данный момент в Великобритании было проверено на наличие вируса 29 764 человека.
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