В Британии впервые зафиксировали более 100 случаев коронавируса за сутки

В Великобритании за последние сутки зафиксировали 134 новых случая заболевания коронавирусом. Впервые ежедневное увеличение превысило более сотни случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

В настоящее время в Великобритании подтверждено 590 случаев заболевания, из ни 491 в Англии, 60 в Шотландии, 20 в Северной Ирландии и 19 в Уэльсе.

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За последние сутки умерли два пациента с коронавирусом: 89-летний мужчина в Лондоне и женщина в возрасте 60 лет в Ромфорде. Общее число умерших увеличилось до 10.

Ожидается, что британское правительство объявит в течение нескольких часов объявит об усилении своей реакцию на коронавирус.

На данный момент в Великобритании было проверено на наличие вируса 29 764 человека.