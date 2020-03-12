Європейсько-російську місію на Марс відклали на 2 роки, частково через коронавірус

Європейське космічне агентство (ESA) і російська корпорація Роскосмос вирішили відкласти запуск другої місії ExoMars для вивчення Марса до 2022 року, частково через епідемічну ситуацію в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ESA.

"У рамках спеціальної зустрічі глави ESA і Роскосмосу Ян Вернер і Дмитрій Рогозін погодилися, що необхідні подальші випробування космічного корабля з остаточним апаратним і програмним забезпеченням. Крім того, сторони визнали, що заключний етап діяльності ExoMars скомпрометований загальним погіршенням епідеміологічної ситуації в європейських країнах", - йдеться в заяві.

Відзначається, що експерти оцінили всі дії, необхідні для дозволу на запуск, щоб проаналізувати ризики і графік. З урахуванням рекомендацій, представлених європейськими і російськими генеральними інспекторами, експерти ExoMars прийшли до висновку, що випробування, необхідні для того, щоб всі компоненти космічного корабля були придатні для роботи на Марсі, вимагають більше часу для завершення.

"Ми хочемо бути на 100% впевнені в успішному виконанні місії. Ми не можемо допустити помилки. Більше заходів з перевірки забезпечать безпечне пересування і кращі наукові результати на Марсі", - сказав Вернер.

Місія 2020 року мала стати другою спробою ESA і Роскосмоса досліджувати Марс: в 2016-му в рамках проєкту ExoMars запустили модуль "Скіапареллі", який розбився об поверхню планети. Успішні марсіанські місії з висадкою апаратів на планету поки що є тільки у NASA.

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