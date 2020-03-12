Европейско-российскую миссию на Марс отложили на 2 года, частично из-за коронавируса

Европейское космическое агентство (ESA) и российская корпорация Роскосмос решили отложить запуск второй миссии ExoMars для изучения Марса до 2022 года, частично из-за эпидемической ситуации в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ESA.

"В рамках специальной встречи главы ESA и Роскосмоса Ян Вернер и Дмитрий Рогозин согласились, что необходимы дальнейшие испытания космического корабля с окончательным аппаратным и программным обеспечением. Кроме того, стороны признали, что заключительный этап деятельности ExoMars скомпрометирован общим ухудшением эпидемиологической ситуации в европейских странах", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эксперты оценили все действия, необходимые для разрешения на запуск, чтобы проанализировать риски и график. С учетом рекомендаций, представленных европейскими и российскими генеральными инспекторами, эксперты ExoMars пришли к выводу, что испытания, необходимые для того, чтобы все компоненты космического корабля были пригодны для работы на Марсе, требуют больше времени для завершения.

"Мы хотим быть на 100% уверены в успешном выполнении миссии. Мы не можем допустить ошибки. Больше мероприятий по проверке обеспечит безопасное путешествие и лучшие научные результаты на Марсе", - сказал Вернер.

Миссия 2020 года должна была стать второй попыткой ESA и Роскосмоса исследовать Марс: в 2016-м в рамках проекта ExoMars запустили модуль "Скиапарелли", который разбился о поверхность планеты. Успешные марсианские миссии с высадкой аппаратов на планету пока что есть только у NASA.