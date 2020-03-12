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Греція зробить антисептики з тонн конфіскованого алкоголю

Четвер, 12 березня 2020, 20:41

Влада Греції планує перетворити тонни етанолу, конфіскованого у виробників алкогольних напоїв, в антисептичний засіб для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

До 155 тонн вилученого алкоголю стоїть на митних складах по всій країні. Влада заявляє, що намагається знайти виробників, готових перетворити це на антисептики.

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Грецькі митні органи щорічно конфісковують тисячі пляшок підробленого алкоголю, відомих місцевим як "бомби".

Зараз на грецькому ринку спостерігається дефіцит чистого спирту через загальну нестачу антисептичних засобів.

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Коронавірус Греція
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