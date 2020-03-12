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У Римі затримали сімох осіб, які грали в карти на вулиці

Четвер, 12 березня 2020, 19:39

12 березня у Римі поліція затримала сімох осіб, які спільно грали в карти неподалік метро. Загалом за день склали 43 протоколи у зв'язку з невиконанням урядового декрету щодо протидії подальшому розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Всі семеро затриманих мали іноземне походження та від 36 до 69 років. Вони грали, сидячи на лавках та біля столу.

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Група марно намагалась піти, щоб уникнути правоохоронців, та була зупинена для контролю. Кожен з них засвідчив, що перебуває далеко від дому через потреби у роботі.

Але після перевірок їх затримали за надання неправдивих даних державному чиновнику. Згодом чоловіків відпустили.

Також виявили кілька молодих пар, які їхали на автомобілі без поважних причин.

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Коронавірус Італія
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