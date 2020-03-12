У Римі затримали сімох осіб, які грали в карти на вулиці

12 березня у Римі поліція затримала сімох осіб, які спільно грали в карти неподалік метро. Загалом за день склали 43 протоколи у зв'язку з невиконанням урядового декрету щодо протидії подальшому розповсюдженню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Всі семеро затриманих мали іноземне походження та від 36 до 69 років. Вони грали, сидячи на лавках та біля столу.

Група марно намагалась піти, щоб уникнути правоохоронців, та була зупинена для контролю. Кожен з них засвідчив, що перебуває далеко від дому через потреби у роботі.

Але після перевірок їх затримали за надання неправдивих даних державному чиновнику. Згодом чоловіків відпустили.

Також виявили кілька молодих пар, які їхали на автомобілі без поважних причин.

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