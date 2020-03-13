Перший випадок коронавірусу зафіксували в штаб-квартирі ООН

Дипломатка з філіппінської місії при організації Об'єднаних Націй отримала позитивний результат на коронавірус – це перший випадок захворювання в штаб-квартирі ООН.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На сьогоднішній день філіппінська місія перебуває в закритому режимі, і весь персонал проінструктований щодо самостійного карантину і звернення за медичною допомогою, якщо у них з'являться симптоми захворювання. Ми припускаємо, що всі ми були заражені", - повідомила виконуюча обов'язки посла Філіппін в ООН Кіра Азусена.

Згідно з онлайн-довідником дипломатичного персоналу ООН, у філіппінській місії, яка знаходиться на 5-й авеню в центрі Манхеттена, налічується близько 12 дипломатів.

Міністр закордонних справ Філіппін Теодоро Локсін розповів, що дипломатка – молода енергійна жінка, яка недавно повернулася з Флориди.

Хвора дипломатка представляла Філіппіни в Комітеті з правових питань Генеральної Асамблеї ООН. Азусена сказала, що вона в останній раз була у штаб-квартирі ООН в понеділок близько півгодини, тоді симптомів у неї не було.

У вівторок вона захворіла на грип і звернулася до свого лікаря. "Сьогодні їй подзвонили і сказали, що у неї позитивний тест на COVID-19", - повідомила Азусена.

Представник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що філіппінська дипломатка зустрілась з двома іншими дипломатами і відвідала тільки один зал засідань ООН, який був прибраний тричі з понеділка. Він сказав, що медичні служби ООН зв'язалися з цими дипломатами.

Кілька засідань ООН, запланованих на п'ятницю, були скасовані через діагноз, повідомили дипломати.

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку працює близько 3000 людей.

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