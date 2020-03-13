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Первый случай коронавируса зафиксировали в штаб-квартире ООН

Пятница, 13 марта 2020, 07:48

Дипломатка с филиппинской миссии при организации Объединенных Наций получила положительный результат на коронавирус – это первый случай заболевания в штаб-квартире ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"На сегодняшний день филиппинская миссия находится в закрытом режиме, и весь персонал проинструктирован относительно самостоятельного карантина и обращения за медицинской помощью, если у них появятся симптомы заболевания. Мы предполагаем, что все мы были заражены", - сообщила исполняющая обязанности посла Филиппин в ООН Кира Азусена.

Согласно онлайн-справочником дипломатического персонала ООН, в филиппинской миссии, которая находится на 5-й авеню в центре Манхэттена, насчитывается около 12 дипломатов.

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин рассказал, что дипломатка – молодая энергичная женщина, которая недавно вернулась из Флориды.

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Больная дипломатка представляла Филиппины в Комитете по правовым вопросам Генеральной Ассамблеи ООН. Азусена сказала, что она в последний раз была в штаб-квартире ООН в понедельник около получаса, тогда симптомов у нее не было.

Во вторник она заболела гриппом и обратилась к своему врачу. "Сегодня ей позвонили и сказали, что у нее положительный тест на COVID-19", - сообщила Азусена.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что филиппинская дипломатка встретилась с двумя другими дипломатами и посетила только один зал заседаний ООН, который был убран трижды с понедельника. Он сказал, что медицинские службы ООН связались с этими дипломатами.

Несколько заседаний ООН, запланированных на пятницу, были отменены из-за диагноза, сообщили дипломаты.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке работает около 3000 человек.

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