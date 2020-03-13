Естонія оголосила найтриваліший в Європі надзвичайний стан через коронавірус

У зв'язку зі спалахом коронавірусу уряд Естонії вирішив оголосити надзвичайний стан, який діятиме до 1 травня, якщо пізніше уряд не змінить рішення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

Надзвичайний стан стосується, серед іншого, шкільного та культурного життя, а також судноплавних поїздок. Не можна проводити громадські заходи.

"Розумію незручності, які приносить всім нам оголошення надзвичайного стану, але на шальках терезів - не тільки здоров'я людей, а й захист їхніх життів", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас.

З понеділка, 16 березня, навчальні заклади Естонії переходять на дистанційне навчання.

Подібний розпорядок у сфері освіти діятиме до зміни ситуації. Необхідність подібних заходів буде оцінюватися що два тижні.

У місцях перетину кордону буде введений санітарний контроль для встановлення у людей симптомів коронавірусу.

Також люди при в'їзді в країну повинні будуть заповнити анкету, щоб було можливо встановити, де вони перебували.

В аеропортах і портах встановлюється санітарний контроль і вводиться вимога заповнення анкет, подібно до наземних прикордонних пунктів.

До 1 травня закриваються музеї і кінотеатри. Театральні вистави, концерти та конференції скасовуються. Спортивні змагання заборонені до 1 травня.

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