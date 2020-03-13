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В Турции – второй больной с коронавирусом, закрывают школы и университеты

Пятница, 13 марта 2020, 09:57

Турция подтвердила второй случай коронавируса на своей территории.

Об этом заявил в пятницу министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет "Европейская правда".

По его словам, второй пациент входил в ближний круг первого больного с COVID-19. "Мы приняли необходимые меры для предотвращения возможного распространения вируса", - написал министр в Twitter.

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О втором случае болезни в пятницу стало известно после того, как Анкара объявила о серии мер по сдерживанию распространения вируса.

Турецкие школы будут закрыты на одну неделю, а университеты - на три недели с 16 марта. Спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей до конца апреля, сообщает Reuters.

Зарубежные визиты президента Эрдогана будут отложены на неопределенное время, а турецкие чиновники должны будут получить разрешение на выезд за границу.

До объявления в среду первого случая коронавируса Турции удавалось избежать вспышки, хотя все ее соседи, за исключением охваченной войной Сирии, сообщали о случаях заболевания. В Иране особенно много случаев заражения и смертей.

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