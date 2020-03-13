Президент Польщі передумав летіти до Смоленська через коронавірус - ЗМІ

Президент Польщі Анджей Дуда не поїде до Росії наступного місяця через коронавірус, пропускаючи церемонії, присвячені десятій річниці Смоленської авіакатастрофи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Президент не полетить до Смоленська, як він сподівався", - сказав агентству урядовий чиновник, який знає про це рішення.

"Всі варіанти лишаються на розгляді, якщо йдеться про прем’єр-міністра", - додав він.

Відносини між Москвою і Варшавою досягли нового мінімуму після серії висловлювань президента Росії Владіміра Путіна в грудні минулого року про те, що Польща несе певну відповідальність за розв'язання Другої світової війни.

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Але на початку цього року російська влада заявила, що співпрацюватиме з Польщею, щоб дозволити проведення ювілейних церемоній у Смоленську.

Чиновники, близькі до прем'єр-міністра, заявили, що сподіваються, що поширення коронавірусу може вщухнути в наступному місяці перед річницею, що дозволить польському керівництву прибути на урочистості.

Розглядаються альтернативні церемонії та заходи, такі як відправка дипломатичного персоналу на захід до Росії під час проведення головної церемонії в Кракові 18 квітня, в річницю похорону колишнього президента Леха Качинського, сказав чиновник.

Офіційного рішення з приводу подій, пов'язаних з річницею катастрофи, поки не прийнято.

Про подальші кроки оголосять або до кінця цього тижня, або на початку наступного після подальших обговорень цього питання.

Польща підтвердила 58 випадків зараження коронавірусом і одну смерть, в той час як в Росії - 28 випадків зараження.

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