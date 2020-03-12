Польща оголошує стан епідемічної загрози 

Влада Польщі у четвер готується оголосити стан епідемічної загрози через пандемію коронавірусу.

Про це на пресконференції в четвер заявив міністр охорони здоров’я країни Лукаш Шумовський, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"ВООЗ вчора оголосила пандемію. Сьогодні буде видано розпорядження міністра охорони здоров’я щодо запровадження в Польщі стану епідеміологічної загрози", - сказав Шумовський.

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За його словами, це означає можливість обмеження конкретних способів пересування чи використання певних продуктів. Також можуть бути заборонені масові шоу і зібрання.

"Я звертаюсь до молоді. Це не вільний час, не час для вечірок чи для розваг у клубах. Вірус може забрати слабших людей, тому не варто його недооцінювати, треба залишатися ізольованими. Це єдина форма, яка може захистити суспільство", - підкреслив міністр.

"Звертаюсь до всіх: час залишатися вдома, щоб не виходити без потреби навіть до магазинів. У черзі ми можемо заразитися чи заразити когось у натовпі", - додав він.

Польська влада очікує збільшення напливу хворих найближчим часом і підготувала 19 лікарень для прийому хворих з коронавірусом.

"Все вказує на те, що наступного тижня у нас буде 100 пацієнтів, а потім 1000. Все залежить від того, наскільки відповідально ми поводимось", - сказав Шумовський.

Міністр також запевнив, що "ніхто не планує закривати міста у Польщі і забороняти рух".

В четвер у Польщі зафіксували 49-ий випадок COVID-19 і померла перша пацієнтка, заражена новим коронавірусом.