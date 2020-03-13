Президент Польши передумал лететь в Смоленск из-за коронавируса – СМИ

Президент Польши Анджей Дуда не поедет в Россию в следующем месяце из-за эпидемии коронавируса, пропуская церемонии, посвященные десятой годовщине Смоленской авиакатастрофы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Президент не полетит в Смоленск, как он надеялся", - сказал агентству правительственный чиновник, осведомленный об этом решении.

"Все варианты остаются на рассмотрении, если речь идет о премьер-министре", - добавил он.

Отношения между Москвой и Варшавой достигли нового минимума после серии высказываний президента России Владимира Путина в декабре прошлого года о том, что Польша несет определенную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

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Но в начале этого года российские власти заявили, что будут сотрудничать с Польшей, чтобы разрешить проведение юбилейных церемоний в Смоленске.

Чиновники, близкие к премьер-министру, заявили, что надеются, что распространение коронавируса может утихнуть в следующем месяце перед годовщиной, что позволит польскому руководству прибыть на памятные мероприятия.

Рассматриваются альтернативные церемонии и мероприятия, такие как отправка дипломатического персонала в Россию во время проведения главной церемонии в Кракове 18 апреля, в годовщину похорон бывшего президента Леха Качиньского, сказал чиновник.

Официального решения по поводу событий, связанных с годовщиной катастрофы, пока не принято.

О дальнейших шагах объявят или до конца этой недели, или в начале следующей, после дальнейших обсуждений этого вопроса.

Польша подтвердила 58 случаев заражения коронавирусом и одну смерть, в то время как в России - 28 случаев заражения.

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