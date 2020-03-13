ЄС платитиме мігрантам по 2 тисячі євро за повернення додому

В ЄС заявили, що заплатять по 2 тисячі євро кожному мігранту, що перебуває в переповнених таборах на грецьких островах і бажає повернутися до рідної країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що така пропозиція діятиме тільки один місяць і стосується лише мігрантів, які прибули в Грецію після 1 січня.

Вона сказала, що 5 тисяч мігрантів матимуть право на "добровільне повернення".

Цього місяця сотні мігрантів і біженців дісталися на човнах до грецьких островів поблизу Туреччини, що посилило тиск на центри прийому біженців. У таборах на цих островах вже знаходяться майже 42 тисячі прохачів притулку, хоча вони були розраховані приблизно на 6 тисяч осіб.

Агентство допомоги Medecins Sans Frontieres, яке працює на островах, стверджує, що понад 14 тисяч мігрантів - це діти.

Йоханссон заявила, що сім держав-членів ЄС погодилися прийняти з грецьких таборів щонайменше 1600 дітей без супроводу, які вважаються особливо вразливими.