ЕС будет платить мигрантам по 2000 евро за возвращение домой

В ЕС заявили, что заплатят по 2000 евро каждому из мигрантов, которые находятся в переполненных лагерях на греческих островах и желают вернуться в свои родные страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что такое предложение будет действовать только один месяц и касается только мигрантов, прибывших в Грецию после 1 января.

Она сказала, что 5 тысяч мигрантов будут иметь право на "добровольное возвращение".

В этом месяце сотни мигрантов и беженцев добрались на лодках к греческим островам вблизи Турции, что усилило давление на центры приема беженцев. В лагерях на этих островах уже находятся почти 42 тысячи просителей убежища, хотя они были рассчитаны примерно на 6 тысяч человек.

Агентство помощи Medecins Sans Frontieres, которое работает на островах, утверждает, что более 14 тысяч мигрантов - это дети.

Йоханссон заявила, что семь государств-членов ЕС согласились принять из греческих лагерей не менее 1600 детей без сопровождения, которые считаются особенно уязвимыми.