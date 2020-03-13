Міста Албанії забороняють майже весь транспорт, 5 тисяч євро штрафу за порушення

Влада Албанії запровадила надзвичайно жорсткі заходи через коронавірус, серед яких – заборона на використання авто і міського транспорту у восьми містах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Від ранку п’ятниці та до опівночі неділі у восьми містах країни, серед яких Тирана, Дуррес, Шкодер, Лежа, Ельбасан, Люшня, Фієрі та Вльора, не можна їздити на авто та громадському транспорті.

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Дороги, що з'єднують Тирану та Дуррес з іншими частинами країни, перекриті. Єдині транспортні засоби, яким буде дозволено їздити - це державні авто, вантажні транспортні засоби, які перевозять їжу та медичні препарати, та автомобілі швидкої допомоги.

Припинена робота всіх торговельних центрів та магазинів окрім тих, які продають продукти харчування чи медичні товари. Закрита більшість барів, кафе та ресторанів. Заборонені багатолюдні зібрання конференції, спортивні заходи та зустрічі. Частково зачинено урядові установи.

Зачинені підприємства легкої промисловості та кол-центри, що працюють в основному на італійській ринок.

Поліція та армія встановили загалом 70 контрольно-пропускних пунктів по всій країні, щоб перевірити, чи дотримуються люди вимоги самоізоляції. За порушення умов карантину громадян чекає штраф у 5 тисяч євро.

Поліцейські транспортні засоби транслюють повідомлення через гучномовець, в яких просять громадян не виходити на вулиці.

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"Я вибачаюся 1000 разів, але цю війну не можна виграти інакше", - заявив прем'єр-міністр Еді Рама.

Крім того, Центральний банк Албанії ухвалив рішення про тримісячну відстрочку виплат по кредитах як для бізнесу, так і для домогосподарств.

Станом на вечір 12 березня в Албанії підтверджено 23 випадки захворювання на коронавірус, свідчать дані ВООЗ.

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