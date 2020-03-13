Перший глава європейського уряду самоізолювався через коронавірус

Тимчасовий прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан вирішив самоізолюватись після контакту з одним із сенаторів його партії, у якого підтвердили наявність коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Mediafax.

Орбан у п'ятницю мав узяти участь у консультаціях з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом щодо формування уряду і отримати схвалення парламенту наступного тижня.

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Орбан також заявив, що всі лідери його Ліберальної партії підуть на карантин і пройдуть тести на коронавірус.

Раніше сьогодні вранці стало відомо, що коронавірус підтвердили у сенатора Віргіла Чітака, його асистента, дружини і сина.

Всього в Румунії на сьогоднішній день підтвердили 68 випадків захворювання.

Нагадаємо, кандидат в прем'єр-міністри Румунії Флорін Кицу 12 березня відмовився очолювати уряд, про що стало відомо за кілька хвилин до запланованого парламентського голосування щодо висловлення довіри його кабінету.

Румунією керує тимчасовий центристський уряд прем'єр-міністра Людовика Орбана, який має обмежені повноваження після того, як йому висловили недовіру в лютому.

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