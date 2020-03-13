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У Раді ЄС підтвердили четвертий випадок коронавірусу

П'ятниця, 13 березня 2020, 14:06

Четвертий випадок коронавірусу був підтверджений у Раді Європейського Союзу у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

За даними видання, цього разу інфікований співробітник у відділі перекладів.

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Минулого тижня у Брюсселя скасували засідання комітету постійних представників 27 країн-членів ЄС після того, як стало відомо про новий підтверджений випадок зараження в інституціях ЄС.

За непідтвердженими даними, засідання скасували, оскільки посол головуючої в ЄС Хорватії мала контакт з інфікованою коронавірусом особою.  

9 березня повідомлялося, що співробітник штаб-квартири НАТО в Брюсселі підхопив коронавірус, через це він та низка його колег перейшли на дистанційний режим роботи.

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