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В Совете ЕС подтвердили четвертый случай коронавируса

Пятница, 13 марта 2020, 14:06

Четвертый случай коронавируса был подтвержден в Совете Европейского Союза в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По данным издания, на этот раз инфицирован сотрудник в отделе переводов.

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На прошлой неделе в Брюсселе отменили заседание комитета постоянных представителей 27 стран-членов ЕС после того, как стало известно о новом подтвержденном случае заражения в институтах ЕС.

По неподтвержденным данным, заседание отменили, поскольку посол председательствующей в ЕС Хорватии имела контакт с инфицированным коронавирусом.

9 марта сообщалось, что сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом, поэтому он и ряд его коллег перешли на дистанционный режим работы.

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