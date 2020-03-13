Саміт "нормандської четвірки" може відбутися у квітні – Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання на проведення саміту у "нормандському форматі" на рівні лідерів країн у квітні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Єрмак сказав на брифінгу в Києві.

"Зустріч радників повинна була відбутися 12 березня, але у зв’язку з карантином її перенесли. Ми будемо мати телефонну розмову наступного тижня між радниками, на якій будемо в тому числі будемо говорити про дату можливого саміту, який повинен відбутися у Берліні, я сподіваюся, у квітні", - сказав Єрмак.

Раніше співрозмовник "Європейської правди" із Німеччини, дотичний до переговорів, заявляв, що зустріч лідерів держав "нормандського формату" точно не відбудеться у квітні.

Також у Німеччині наголошують, що Україна тримає Берлін в курсі переговорів з РФ, зокрема, запрошує спостерігати за зустрічами в Мінську.

Раніше в МЗС припускали, що саміт, що має відбутися у Берліні і планувався у квітні, може бути відкладений, однак не буде скасований.

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