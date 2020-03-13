Генсек НАТО даст виртуальную пресс-конференцию, СМИ будут задавать вопросы через Skype

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг представит свой ежегодный отчет на виртуальной пресс-конференции без присутствия журналистов в штаб-квартире в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Альянса.

"В штаб-квартире НАТО приняты меры для ограничения дальнейшего распространения вируса COVID 19, включая ограничение доступа посетителей. На фоне этих мер генеральный секретарь впервые проведет виртуальную пресс-конференцию в четверг, 19 марта 2020 года, на которой представит свой годовой отчет за 2019 год", - говорится в сообщении.

НАТО предлагает представителям СМИ возможность задать вопросы генсеку НАТО во время сессии вопросов и ответов после его презентации через Skype.

9 марта сообщалось, что сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе подхватил коронавирус, поэтому он и ряд его коллег перешли на дистанционный режим работы.

В Бельгии всего зарегистрировано 556 случаев заболевания коронавирусом.

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