Париж: "жовті жилети" протестують попри епідемію, 25 затриманих

Кілька сотень "жовтих жилетів" протестували 14 березня в Парижі попри заборону на зібрання понад 100 людей, ухвалену урядом у рамках боротьби з поширенням коронавірусу у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіти паризької поліції в соцмережах.

Між поліцією й демонстрантами виникли сутички у районі бульвару Араго після жорстокостей, вчинених певними демонстрантами, заявили в поліції.

Intervention en cours des #FDO secteur Arago suite à des exactions commises par certains manifestants. pic.twitter.com/HsFXj2S0bs — Préfecture de Police (@prefpolice) March 14, 2020

Поліція сказала, що провела 921 перевірок, які призвели до 25 затримань.

Як відомо, "жовті жилети" виступають проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.

Plusieurs centaines de #GiletsJaunes réunis à Paris malgré le contexte de #COVIDー19 et l’interdiction de rassemblement de + de 100 personnes.

De nombreux manifestants portent un masque #acte70 pic.twitter.com/DML7rtMLuG — Yahoo Actualités (@YahooActuFR) March 14, 2020

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