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Париж: "жовті жилети" протестують попри епідемію, 25 затриманих

Субота, 14 березня 2020, 14:06

Кілька сотень "жовтих жилетів" протестували 14 березня в Парижі попри заборону на зібрання понад 100 людей, ухвалену урядом у рамках боротьби з поширенням коронавірусу у Франції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на звіти паризької поліції в соцмережах.

Між поліцією й демонстрантами виникли сутички у районі бульвару Араго після жорстокостей, вчинених певними демонстрантами, заявили в поліції.

Поліція сказала, що провела 921 перевірок, які призвели до 25 затримань.

Як відомо, "жовті жилети" виступають проти пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона.  

Читайте детальніше: "Небезпечніша за "жовті жилети": куди заведе Францію пенсійна реформа Макрона"

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