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Париж: "желтые жилеты" протестуют, несмотря на эпидемию. 25 задержанных

Суббота, 14 марта 2020, 14:06

Несколько сотен "желтых жилетов" протестовали 14 марта в Париже несмотря на запрет на собрание более 100 человек, введеный правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса во Франции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на отчеты парижской полиции в соцсетях.

Между полицией и демонстрантами произошли столкновения в районе бульвара Араго после жестокостей, совершенных определенными демонстрантами, заявили в полиции.

Полиция сказала, что провела 921 проверок, которые привели к 25 задержаниям. 

Как известно, "желтые жилеты" выступают против пенсионной реформы президента Эммануэля Макрона.

Читайте подробнее: "Опаснее "желтых жилетов": куда заведет Францию пенсионная реформа Макрона"

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