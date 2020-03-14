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Уряд доручив терміново евакуювати українців з Італії

Субота, 14 березня 2020, 14:24

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо евакуації громадян України з Італії через епідемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду.

"Уряд доручив Міністерству інфраструктури спільно з МОЗ, МЗС та МВС забезпечити невідкладну евакуацію громадян України із зони спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Італійській Республіці.

На позачерговому засіданні, 14 березня, Кабінет міністрів також обговорив процедуру вивезення українських громадян. Зокрема, Державна митна служба повинна буде оперативно оформити вантаж членів екіпажу та пасажирів літака, який здійснюватиме евакуацію.

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Державна прикордонна служба має забезпечити першочергове здійснення контролю під час перетину державного кордону".

Нагадаємо, Україна повністю обмежує пасажирське авіасполучення з 17 березня через спалах нового коронавірусу. Також Україна закриває кордон для іноземців на два тижні. 

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що українці, які вилетіли з України чартерними рейсами у туристичну подорож, повернуться додому згідно з розкладом.

Інші українці, які не встигнуть повернутися до 17 березня, мають звернутися в українське консульство. Їх повернуть додому окремими нерегулярними рейсами. 

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