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У Чорногорії – черги перед магазинами і банками, коронавірусу там ще не виявили

Понеділок, 16 березня 2020, 14:40

У Чорногорії у зв’язку зі зміною режиму роботи комерційних закладів через загрозу коронавірусу перед магазинами і банками утворилися черги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.

У неділю Національний координаційний орган з інфекційних захворювань Чорногорії запровадив низку тимчасових заходів щодо запобігання проникненню в країну, припинення та запобігання передачі нового коронавірусу.

Нові заходи передбачають, зокрема, що одночасно у закладі не може бути більше 50 клієнтів, незалежно від його розмірів.

У виняткових випадках для ринків кількість клієнтів, які можуть перебувати на об'єкті одночасно, обмежена сотнею людей.

 

Відповідальні особи в торгових точках зобов'язані забезпечити відстань не менше двох метрів між особами, що знаходяться перед торговими точками чи біля касових апаратів.

Через ці заходи вже утворилися черги перед магазинами, а також перед банками і деякими аптеками.

Також, починаючи з понеділка призупинили роботу всі навчальні заклади Чорногорії.

Також країна закрила свої кордони для всіх іноземців, окрім тих, хто має дозвіл на проживання.

Варто зазначити, що станом на понеділок у Чорногорії немає підтверджених випадків коронавірусу.

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Коронавірус Чорногорія
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