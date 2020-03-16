У Чорногорії – черги перед магазинами і банками, коронавірусу там ще не виявили
У Чорногорії у зв’язку зі зміною режиму роботи комерційних закладів через загрозу коронавірусу перед магазинами і банками утворилися черги.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTCG.
У неділю Національний координаційний орган з інфекційних захворювань Чорногорії запровадив низку тимчасових заходів щодо запобігання проникненню в країну, припинення та запобігання передачі нового коронавірусу.
Нові заходи передбачають, зокрема, що одночасно у закладі не може бути більше 50 клієнтів, незалежно від його розмірів.
У виняткових випадках для ринків кількість клієнтів, які можуть перебувати на об'єкті одночасно, обмежена сотнею людей.
Відповідальні особи в торгових точках зобов'язані забезпечити відстань не менше двох метрів між особами, що знаходяться перед торговими точками чи біля касових апаратів.
Через ці заходи вже утворилися черги перед магазинами, а також перед банками і деякими аптеками.
Також, починаючи з понеділка призупинили роботу всі навчальні заклади Чорногорії.
Також країна закрила свої кордони для всіх іноземців, окрім тих, хто має дозвіл на проживання.
Варто зазначити, що станом на понеділок у Чорногорії немає підтверджених випадків коронавірусу.