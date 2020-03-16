В Черногории – очереди перед магазинами и банками, коронавирус там еще не обнаружили

В Черногории в связи с изменением режима работы коммерческих заведений из-за угрозы коронавируса перед магазинами и банками образовались очереди.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTCG.

В воскресенье Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям Черногории ввел ряд временных мер по предотвращению проникновения в страну и передачи нового коронавируса.

Новые меры предусматривают, в частности, что одновременно в заведении не может быть более 50 клиентов, вне зависимости от его размеров.

В исключительных случаях для рынков количество клиентов, которые могут находиться на объекте одновременно, ограничено сотней людей.

Ответственные лица в торговых точках обязаны обеспечить расстояние не менее двух метров между лицами, находящимися перед торговыми точками или у кассовых аппаратов.

В связи с этими мерами уже образовались очереди перед магазинами, а также перед банками и некоторыми аптеками.

Также с понедельника приостановили работу все учебные заведения Черногории.

Страна закрыла свои границы для всех иностранцев, кроме тех, у кого есть вид на жительство.

Стоит отметить, что по состоянию на понедельник в Черногории нет подтвержденных случаев коронавируса.