У МЗС просять тих, хто застряг за кордоном, не купувати нові квитки в Україну

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до українців, які опинилися за кордоном, з проханням не купувати квитки на дати після 17 березня.

Про це він заявив на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Міністр наголосив, що в МЗС звертається велика кількість громадян, які не змогли купити квитки для вчасного повернення додому.

"Надходять скарги людей, що ж робити, бо ми не змогли повернутися до 17 числа. У мене до всіх них прохання одне: не купуйте собі додаткові квитки на наступні дати", - заявив він

Міністр підтвердив, що у системах бронювання досі наявні рейси на дати після 17 березня, однак ці рейси виконані не будуть. Замість цього МЗС опрацьовує інші варіанти евакуації українських громадян, що опинилися у скруті.

"Не купуйте ці квитки, дочекайтеся офіційного повідомлення про те, якими можуть бути моделі вашого вивезення з тієї території, де ви застрягли", - заявив Кулеба.

Детальніше про ситуацію, яка склалася, читайте в статті. Закриті кордони, "забуті" туристи, мільйони хворих за рік: як у Європі готуються до піка коронавірусу