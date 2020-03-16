В МИД просят тех, кто застрял за границей, не покупать новые билеты домой

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к украинцам, оказавшимся за рубежом, с просьбой не покупать билеты на даты после 17 марта.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр отметил, что в МИД обращается большое количество граждан, которые не смогли купить билеты для своевременного возвращения домой.

"Поступают жалобы людей, что же делать, раз мы не смогли вернуться к 17 числа. У меня ко всем им просьба одна: не покупайте себе дополнительные билеты на следующие даты", - заявил он

Министр подтвердил, что в системах бронирования до сих пор имеются рейсы на даты после 17 марта, однако эти рейсы выполнены не будут. Вместо этого МИД прорабатывает другие варианты эвакуации украинских граждан, оказавшихся в беде.

"Не покупайте эти билеты, дождитесь официального сообщения о том, какими могут быть модели вашего вывоза с той территории, где вы оказались", - заявил Кулеба.

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