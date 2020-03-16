Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус в Італії: кількість загиблих перевищила 2500

Остання держава НАТО схвалила приєднання Північної Македонії попри пандемію

В Іспанії за добу 2000 нових випадків коронавірусу, померли 150 осіб

Пандемія коронавірусу може тривати 2 роки - німецький інститут






МЗС просить українців "не вестись" на дешеві путівки туроператорів

Понеділок, 16 березня 2020, 15:58

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попросив українців не купувати дешеві путівки, які в час епідемії пропонують туроператори, оскільки перебування за кордоном несе ризик для здоров’я.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", з таким закликом Кулеба звернувся на брифінгу в понеділок у Києві.

"Будь ласка, утримайтесь від кроків, які створюють вам додаткові проблеми... Не їдьте в туристичні поїздки. Наприклад, у Єгипет, де ситуація дуже складна", - закликав міністр.

Читайте також
Без Єгипту і Таїланду: МЗС просить українців скасувати туристичні поїздки

"Щодня я отримую повідомлення про те, що чергові чартери туркомпаній вивозять наших громадян до Єгипту, обіцяючи, що все буде чудово. Мовляв, там чудовий клімат, сухий, висока температура, при якій коронавірус не розмножується і вся ця маячня. Люди, вам брутально брешуть", - додав Кулеба.

За його словами, операторів, які агітують зараз виїжджати в дешеві тури, "не цікавить майбутнє і здоров’я громадян, а цікавить власний заробіток".

"Я закликаю вас відмовитися від подорожей за кордон у цей складний період", - резюмував глава МЗС.

Читайте також: "Закриті кордони, "забуті" туристи, мільйони хворих за рік: як у Європі готуються до піка коронавірусу"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус МЗС
powered by lun.ua