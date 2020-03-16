ЄС виділив додаткову фіндопомогу для східної України

Європейський Союз мобілізує додаткову допомогу для підтримки заходів із реагування на конфлікт у східній Україні.

Про це "Європейській правді" у понеділок повідомили у представництві ЄС в Україні

ЄС виділить додаткові 3,2 млн євро Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Таким чином загальна сума, яку Євросоюз надав місії, складе 52 млн євро.

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Також ЄС підвищить свою підтримку цивільного захисту на сході України, надавши на ці цілі 1 млн євро. Це сприятиме впровадженню стратегії України із захисту цивільного населення, щойно її буде ухвалено, зазначили у представництві.

Крім того, ЄС профінансує реконструкцію сучасного центру надання адміністративних послуг у Станиці Луганській.

Євросоюз також виділить 1 млн євро на підтримку стійкості перед небезпеками у регіоні Азовського моря. Йдеться про внесок у поліпшення надійності та доступності інформації про регіон, а також про його нагальні, середньо- та довгострокові потреби.

Разом зі своїми країнами-членами ЄС є найбільшим донором допомоги Україні у реагуванні на конфлікт. Обсяг допомоги від початку конфлікту у 2014 році склав 762,5 млн євро. Гуманітарна допомога становить приблизно половину цієї суми.