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ЕС выделил дополнительную финпомощь для восточной Украины

Понедельник, 16 марта 2020, 16:16

Европейский Союз мобилизует дополнительную помощь для поддержки мероприятий по реагированию на конфликт в восточной Украине.

Об этом "Европейской правде" в понедельник сообщили в представительстве ЕС в Украине.

ЕС выделит дополнительные 3,2 млн евро Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Таким образом, общая сумма, которую Евросоюз предоставил миссии, составит 52 млн евро.

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Также ЕС повысит свою поддержку гражданской защиты на востоке Украины, предоставив на эти цели 1 млн евро. Это будет способствовать внедрению стратегии Украины по защите гражданского населения, как только она будет принята, отметили в представительстве.

Кроме того, ЕС профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг в Станице Луганской.

Евросоюз также выделит 1 млн евро на поддержание устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря. Речь идет о вкладе в улучшение надежности и доступности информации о регионе, а также о его насущных, средне- и долгосрочных потребностях.

Вместе со своими странами-членами ЕС является крупнейшим донором помощи Украине в реагировании на конфликт. Объем помощи с начала конфликта в 2014 году составил 762,5 млн евро. Гуманитарная помощь составляет примерно половину этой суммы.

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