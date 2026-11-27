Румунія хоче, щоб НАТО вжило спільних заходів проти гібридних атак у відповідь на загрози з боку Росії.

Про це заявив у п’ятницю міністр закордонних справ Румунії Дан Некулеску, якого цитує dpa, повідомляє "Європейська правда".

Гібридні атаки можуть набувати форми військових, економічних, розвідувальних та пропагандистських операцій. Держави-супротивники часто приховують свою причетність. Це також можуть бути кібератаки та кампанії дезінформації, спрямовані на вплив на громадську думку.

Досі це було внутрішньою справою країн-членів ЄС та НАТО, зазначив Некулеску.

"Нам потрібна принаймні спільна оцінка ситуації, і ми маємо систематично шукати зв’язки. Чи стоять ті самі суб’єкти за атаками в Німеччині, Естонії чи Румунії?" – сказав він.

Деякі союзники підтримують підхід, згідно з яким оборона має стати оперативним завданням НАТО, зазначив він. Інші відкидають його, оскільки вбачають ризик ескалації конфлікту з Росією.

Румунський міністр звинуватив Росію в прагненні встановити виключний контроль над Чорним морем.

"Ніхто інший не повинен там бути. Проте ми там є: Румунія, Болгарія, Туреччина, Україна та інші країни. Ми маємо право на самооборону, але також і право на мир", – підкреслив він.

Чорне море стає слабким місцем європейської безпеки, зазначив Некулеску.

"Ніде більше в Європі ми не стикаємося з такою кількістю інцидентів, які ми пов’язуємо з Росією: атаки дронів, морські міни, напади на торгові судна", – вказав румунський міністр.

Останнім часом торгові судна біля узбережжя Румунії кілька разів піддавалися атакам, ймовірно, російських дронів. У деяких випадках внаслідок цих атак загинули або отримали поранення люди, а судна затонули. У відповідь НАТО посилило повітряне та морське патрулювання.

У цьому контексті варто зазначити, що нещодавно президент Румунії Нікушор Дан заявив, що участь НАТО у збиванні російських ракет та дронів над Україною "означала б приєднання до воєнних дій".

Повідомляли також, що Польща звернулася до союзників із проханням розглянути можливість збиття російських ракет над територією України, коли вони прямують у бік території НАТО.

Прохання з’явилось після того, як, під час масованої атаки РФ на Україну, польський повітряний простір порушили три російські ракети.