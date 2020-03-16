Глава уряду Каталонії заразився коронавірусом

Президент женералітату (уряду) Каталонії Кім Торра отримав позитивний результат на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Вчора у Торри вже були симптоми захворювання, і він вирішив усамітнитися в Каса-дель-Канонгес (резиденція глави женералітату) в якості превентивного заходу.

Торра контактував з віцепрезидентом уряду Пере Арагонесом, який вчора оголосив, що також отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Однак глава каталонської виконавчої влади запевнив, що він та інші члени його кабінету будуть продовжувати "активно і рішуче" боротися з пандемією.

Протягом сьогоднішнього ранку Кім Торра провів відеоконференцію з усіма парламентськими групами, щоб проінформувати їх про прохання до глави уряду Іспанії Педро Санчеса закрити всю Каталонію.

Торра також закликав громадян до "солідарності в самообмеженні", щоб зупинити поширення вірусу.