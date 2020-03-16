Глава правительства Каталонии заразился коронавирусом

Президент Женералитата (правительства) Каталонии Ким Торра получил положительный результат на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Вчера у Торры уже были симптомы заболевания, и он решил уединиться в Каса-дель-Канонгес (резиденция главы Женералитата) в качестве превентивной меры.

Торра контактировал с вице-президентом правительства Пере Арагонесом, который вчера объявил, что также получил положительный результат теста на коронавирус.

Однако глава каталонской исполнительной власти заверил, что он и другие члены его кабинета будут продолжать "активно и решительно" бороться с пандемией.

В течение сегодняшнего утра Ким Торра провел видеоконференцию со всеми парламентскими группами, чтобы проинформировать их о просьбе к главе правительства Испании Педро Санчесу закрыть всю Каталонию.

Торра также призвал граждан к "солидарности в самоограничении", чтобы остановить распространение вируса.