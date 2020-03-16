Уряд Італії затвердив виділення 25 млрд євро на підтримку економіки

Уряд Італії затвердив декрет, який передбачає виділення 25 мільярдів євро для покриття збитків від коронавірусу та спеціальних заходів для порятунку економіки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на La Repubblica.

Указ передбачає п’ять головних напрямків підтримки. Пріоритетним називають фінансування системи охорони здоров’я та сфери цивільного захисту.

На цю сферу планують виділити принаймні 3,5 млрд євро. Йдеться про збільшення фінансування для створення ліжок в реанімаціях, виробництва і постачання медичного обладнання тощо.

Указ призупиняє виплату позик та іпотечних кредитів компаніями та сім'ями завдяки державним гарантіям для банків, а також збільшує кількість коштів, які фірми виплачують працівникам, що тимчасово не можуть працювати через карантин.

Батькам пропонується спеціальний ваучер на 600 євро для компенсації послуг няні. Ваучер можуть отримати всі сім'ї з дітьми віком до 12 років, які залишилися вдома після закриття школи.

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Батьки, що працюють в приватному секторі, можуть йти в оплачувану відпустку та отримати до 50% надбавки, якщо дитині до 12 років.

Усі працівники із загальним доходом не більше 40 000 євро, які продовжували працювати в березні під час надзвичайної ситуації, можуть отримати бонус у розмірі до 100 євро.

Загалом на підтримку родин і підприємців передбачено 10 мільярдів євро.

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