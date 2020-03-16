Правительство Италии утвердило выделение 25 млрд евро на поддержку экономики

Правительство Италии утвердило декрет, предусматривающий выделение 25 млрд евро для покрытия убытков от коронавируса и специальных мер для спасения экономики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Указ предусматривает пять главных направлений поддержки. Приоритетным называют финансирования системы здравоохранения и сферы гражданской защиты.

На эту сферу планируется выделить по крайней мере 3,5 млрд евро. Речь идет об увеличении финансирования для создания кроватей в реанимации, производства и поставки медицинского оборудования и тому подобное.

Указ приостанавливает выплату займов и ипотечных кредитов компаниями и семьями благодаря государственным гарантиям для банков, а также увеличивает количество средств, которые фирмы выплачивают работникам, которым временно не могут работать из-за карантина.

Родителям предлагается специальный ваучер на 600 евро для компенсации услуг няни. Ваучер могут получить все семьи с детьми в возрасте до 12 лет, которые остались дома после закрытия школы.

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Родители, работающие в частном секторе, могут идти в оплачиваемый отпуск и получить до 50% надбавки, если ребенку до 12 лет.

Все работники с общим доходом не более 40 тысяч евро, которые продолжали работать в марте во время чрезвычайной ситуации, могут получить бонус в размере до 100 евро.

Всего на поддержку семей и предпринимателей предусмотрено 10 млрд евро.

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