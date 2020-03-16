Мальта підвищила штраф за порушення карантину до 3 тисяч євро

Уряд Мальти вирішив збільшити штрафи для порушників правил карантину від 1 до 3 тисяч євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

З вівторка Мальта зачиняє всі бари, ресторани і спортивні зали. Клуби, кінотеатри та інші місця збору громадськості припиняють свою діяльність.

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Уряд Мальти наразі не бачить необхідності повної ізоляції жителів вдома, але поступово вводить обмежувальні заходи, щоб зменшити градус поширення вірусу.

Міністр внутрішніх справ Байрон Каміллері заявив, що підрозділ поліції з питань адміністративного правопорядку працює цілодобово для виконання заходів карантину. Всього було проведено 376 перевірок та виписано п’ять штрафів.

Прем'єр-міністр Роберт Абела пообіцяв бізнесу, що уряд не залишить його напризволяще. "Ми не дозволимо вам потонути, ми не відмовимось від вас. Ми будемо так само обережно діяти економічному плані, як і в медичному", - сказав він.

За офіційною інформацією, 30 осіб на Мальті заразилися коронавірусом нового типу. Прем'єр у понеділок закликав усіх жителів Мальти, які зараз перебувають за кордоном, якнайшвидше повернутися на батьківщину.

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