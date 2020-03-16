Мальта повысила штраф за нарушение карантина до 3 тысяч евро

Правительство Мальты решило увеличить штрафы для нарушителей правил карантина от 1 до 3 тысяч евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Со вторника Мальта закрывает все бары, рестораны и спортивные залы. Клубы, кинотеатры и другие места сбора общественности прекращают свою деятельность.

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Правительство Мальты пока не видит необходимости полной изоляции жителей дома, но постепенно вводит ограничительные меры, чтобы уменьшить градус распространения вируса.

Министр внутренних дел Байрон Камиллери заявил, что подразделение полиции по вопросам административного правопорядка работает круглосуточно для выполнения мероприятий карантина. Всего было проведено 376 проверок и выписано пять штрафов.

Премьер-министр Роберт Абела пообещал бизнесу, что правительство не оставит его на произвол судьбы. "Мы не позволим вам утонуть, мы не откажемся от вас. Мы будем так же осторожно действовать экономическом плане, как и в медицинском", - сказал он.

По официальной информации, 30 человек на Мальте заразились коронавирусом нового типа. Премьер в понедельник призвал всех жителей Мальты, которые сейчас находятся за рубежом, как можно быстрее вернуться на родину.

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