Зміни щодо захисту персональних даних не повністю враховують норми ЄС - комітет ВР

Комітет ВР з питань інтеграції до ЄС вважає за необхідне отримати висновок Уповноваженого парламенту з прав людини щодо змін до деяких українських законів про захист персональних даних.

Про це після засідання комітету повідомили у пресслужбі Верховної Ради, пише "Європейська правда".

17 березня комітет розглянув проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту персональних даних, форм та умов надання згоди на їхню обробку №2671-1.

Цей документ пропонує, зокрема, скасувати право міністерства фінансів отримувати і обробляти персональні дані громадян без їхньої згоди.

Органи ж державної влади та місцевого самоврядування зможуть обробляти персональні дані виключно за умови наявності згоди.

На думку членів комітету проєкт за своєю метою не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері євроінтеграції.

Однак, вважають парламентарі, він не в повному обсязі враховує положення Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС 2016/679 та потребує висновку Уповноваженого ВРУ з прав людини.