Изменения по защите персональных данных не полностью учитывают нормы ЕС - комитет ВР
Комитет ВР по вопросам интеграции в ЕС считает необходимым получить заключение Уполномоченного парламента по правам человека относительно изменений в некоторые украинские законы о защите персональных данных.
Об этом после заседания комитета сообщили в пресс-службе Верховной Рады, пишет "Европейская правда".
17 марта комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты персональных данных, форм и условий предоставления согласия на их обработку №2671-1.
Этот документ предлагает, в частности, отменить право министерства финансов получать и обрабатывать персональные данные граждан без их согласия.
Органы государственной власти и местного самоуправления смогут обрабатывать персональные данные исключительно при наличии согласия.
По мнению членов комитета проект своей целью не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере евроинтеграции.
Однако, считают парламентарии, он не в полном объеме учитывает положения Регламента Европейского парламента и Совета ЕС 2016/679 и требует заключения Уполномоченного ВРУ по правам человека.