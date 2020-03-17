Изменения по защите персональных данных не полностью учитывают нормы ЕС - комитет ВР

Комитет ВР по вопросам интеграции в ЕС считает необходимым получить заключение Уполномоченного парламента по правам человека относительно изменений в некоторые украинские законы о защите персональных данных.

Об этом после заседания комитета сообщили в пресс-службе Верховной Рады, пишет "Европейская правда".

17 марта комитет рассмотрел проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты персональных данных, форм и условий предоставления согласия на их обработку №2671-1.

Этот документ предлагает, в частности, отменить право министерства финансов получать и обрабатывать персональные данные граждан без их согласия.

Органы государственной власти и местного самоуправления смогут обрабатывать персональные данные исключительно при наличии согласия.

По мнению членов комитета проект своей целью не противоречит международно-правовым обязательствам Украины в сфере евроинтеграции.

Однако, считают парламентарии, он не в полном объеме учитывает положения Регламента Европейского парламента и Совета ЕС 2016/679 и требует заключения Уполномоченного ВРУ по правам человека.