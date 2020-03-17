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МЗС: за кордоном сформовані точки-хаби, з яких українців гарантовано вивезуть

Вівторок, 17 березня 2020, 21:45

Україна сформувала точки-хаби, з яких українці гарантовано зможуть дістатись до України безкоштовно або за пільговими цінами.

Про це повідомили у міністерстві закордонних справ України, пише "Європейська правда".

В МЗС нагадали, що з 17 березня Україна припинила міжнародне регулярне пасажирське сполучення, тож українці чи іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, не зможуть повернутись додому регулярним пасажирським сполученням - рейсовим літаком, потягом чи автобусом.

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Наразі у 11 містах світу створені хаби, з яких, за словами МЗС, українці зможуть гарантовано повернутись на батьківщину безкоштовно або за пільговими цінами.

Список хабів буде оновлюватись, але станом на вечір 17 березня до нього увійшли: Стамбул (літак), Дубаї, Абу Дабі (літак), Прага  (літак до Польщі, після - потяг), Берлін (потяг і літак), Варшава, Перемишль (потяг), Відень (потяг та літак), Братислава (до Польщі, після потяг), Рига, Вільнюс (потяг).

Як додали в МЗС, найближчим часом будуть організовані спецрейси в Україну за пільговою ціною. Вони будуть здійснюватися з міст з найбільшим скупченням громадян.

"Коли і звідки відправлятимуться рейси - громадян повідомлятимуть посольства. Крім того, ця інформація буде на офіційних сайтах міністерства закордонних справ та міністерства інфраструктури", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, в Австрії низка українців опинилися в критичній ситуації через неможливість дістатися додому, їх пустили на територію посольства України.

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