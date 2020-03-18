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У Молдові підтвердили першу смерть від коронавірусу

Середа, 18 березня 2020, 09:19

У Молдові зафіксовано першу смерть зараженої коронавірусом людини.

Про це заявила міністр охорони здоров'я, праці та соцзахисту Віоріка Думбревяну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Міністр повідомила, що померла жінка у віці 61 року. Вона заразилася коронавірусом в Італії та повернулася в Молдову в важкому стані.

"Жінка проходила лікування в Республіканській клінічній лікарні. У неї також був високий тиск і діабет другого типу", - зазначила Думбревяну і повторила, що всім літнім і хворим громадянам особливо важливо залишатися в карантині.

Станом на 17 березня в Молдові було підтверджено 30 випадків коронавірусу, ще 40 осіб перевіряють, один пацієнт одужав.

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Коронавірус Молдова
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