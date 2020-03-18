У Молдові підтвердили першу смерть від коронавірусу

У Молдові зафіксовано першу смерть зараженої коронавірусом людини.

Про це заявила міністр охорони здоров'я, праці та соцзахисту Віоріка Думбревяну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Міністр повідомила, що померла жінка у віці 61 року. Вона заразилася коронавірусом в Італії та повернулася в Молдову в важкому стані.

"Жінка проходила лікування в Республіканській клінічній лікарні. У неї також був високий тиск і діабет другого типу", - зазначила Думбревяну і повторила, що всім літнім і хворим громадянам особливо важливо залишатися в карантині.

Станом на 17 березня в Молдові було підтверджено 30 випадків коронавірусу, ще 40 осіб перевіряють, один пацієнт одужав.