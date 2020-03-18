В Молдове подтвердили первую смерть от коронавируса

В Молдове зафиксирована первая смерть зараженного коронавирусом человека.

Об этом заявила министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Министр сообщила, что умершая - женщина в возрасте 61 года. Она заразилась коронавирусом в Италии и вернулась в Молдову в тяжелом состоянии.

"Женщина проходила лечение в Республиканской клинической больнице. У нее также было высокое давление и диабет второго типа", - отметила Думбрэвяну и повторила, что всем пожилым и больным гражданам особенно важно оставаться в карантине.

По состоянию на 17 марта в Молдове было подтверждено 30 случаев коронавируса, еще 40 человек проверяют, один пациент выздоровел.