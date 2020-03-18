Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Міністр охорони здоров’я Нідерландів впав від знесилення під час дебатів у парламенті

Пандемія коронавірусу не вплинула на готовність сил НАТО - генсек

В МЗС пояснили, чи можуть українці завершити відпочинок у Єгипті, попри пандемію

Посли ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Албанією і Північною Македонією






Понад 3 тисячі українців просять про евакуацію з Чехії – посол

Середа, 18 березня 2020, 11:25

Понад 3 тисяч українців звернулися до посольства у Чехії з проханням про евакуацію до України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter посол України в Чехії Євген Перебийніс.

"Понад 3000 громадян України зареєструвалися в посольстві у Чехії для евакуації. Працюємо 24/7 з метою повернення наших громадян на Батьківщину. Частина з них повернеться ближчими днями спецрейсами SkyUp" - написав посол.

Він також повідомив про підготовку з колегами з Варшави відправку громадян в Україну спецпотягами.

Напередодні президент Володимир Зеленський розповів про деталі евакуації українців з-за кордону та зазначив, що на 18 березня для повернення громадян заплановані ще 40 авіарейсів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Чехія
powered by lun.ua