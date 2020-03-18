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За кордоном коронавірусом заразилися 12 українців - МЗС

Середа, 18 березня 2020, 12:45

Кількість інфікованих коронавірусом громадян України, які перебувають за кордоном, досягла 12 осіб.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться на сторінці МЗС у Facebook.

П'ятеро лікуються в Німеччині, по два - в Італії та Польщі, по одному - в Об'єднаних Арабських Еміратах, Молдові та Домініканській Республіці.

Загалом на карантині у різних країнах перебувають 744 українці, з них: в Єгипті - 712 (у двох готелях), у Бразилії - 16, у Німеччині - 7. По три - у Домініканській Республіці, ОАЕ та Молдові.

В МЗС нагадали, що 13 березня від коронавірусу померла українка в Італії.

Однак п’ятеро громадян України одужали: четверо в Японії та одна українка - в Італії.

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Коронавірус МЗС
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